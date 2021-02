Brahim Diaz, tornato in panchina nel derby, mette minuti preziosi nel motore. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri lo spagnolo ha giocato una partitella con la Primavera insieme agli altri compagni che non sono stati impiegati contro l’Inter. Ora il giovane trequartista punta al ritorno in campo e chissà che non possa trovare spazio già in Europa League contro la Stella Rossa.