Pasotto: "Gimenez, il tempo delle mele è finito: i due motivi"

Marco Pasotto, giornalista de La Gazzetta dello Sport che segue da vicino le vicende legate al Milan, ha pubblicato un articolo sulla versione online della rosea con tema Santiago Gimenez. L'attaccante milanista è fermo a zero gol in nove partite di campionato, con l'unica rete stagionale messa a segno nei sedicesimi di Coppa Italia a San Siro contro un Lecce non irresistibile. Nel pezzo di Pasotto si confronta El Bebote Gimenez con altri attaccanti dei campionati europei che stanno faticando.

Le parole di Pasotto nel suo articolo: "Il tempo delle mele per Gimenez è probabilmente finito. Per due motivi. Uno: il tifoso perdona facilmente le mancanze di un giocatore se il resto della squadra gira bene, cosa che adesso non sta più avvenendo. Due: fino a qualche partita fa Santi si dannava, ci provava, sgomitava, sbatteva magari contro i pali, ma era comunque vivo. Adesso non più, o quanto meno così parrebbe. E quando il gladiatore perde la sua combattività, quell'effetto simpatia - dai, aspettiamolo, si sbloccherà presto, se lo merita, ci mette l'anima - cade, lasciando il posto ai mugugni".