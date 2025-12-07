Pasotto: "Il baricentro del Milan non agevola la costruzione di una fase offensiva che preveda il coinvolgimento di giocatori diversi dagli attaccanti"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui gol dei centrocampisti del Milan: "Fino a questo momento i gol dai centrocampisti sono stati quattro (sui 24 totali, ovvero il 16,6%), suddivisi per altrettanti giocatori: Fofana, Loftus-Cheek, Modric e Ricci. Nessuno quindi, in circa tre mesi e mezzo di stagione, è riuscito a superare la singola rete. Ma non solo. Ci sono giocatori indispensabili come Rabiot che sono ancora a secco. Eppure parliamo di gente che sa buttarla dentro. Il francese, per dire, con Allegri alla Juve ne mise a referto 11 nel '22-23 e 5 la stagione successiva. A Marsiglia sono stati 10. Per Fofana furono 4 l'ultima annata al Monaco. Per non parlare dei 10 di Loftus-Cheek alla prima avventura in rossonero.

Motivi della scarsa produttività? A volte è una questione squisitamente tecnica (Fofana), altre la mancanza di lucidità (Loftus-Cheek), altre ancora l'eccesso di fretta (Rabiot). E poi, più in generale, va sempre sottolineato come il Milan di Allegri resti una squadra che gioca di rimessa e ama innescare in profondità i suoi scattisti, più che portare tanti giocatori sopra la linea del pallone. Anche perché quando succede, il più delle volte il giro palla non è adeguatamente rapido. Il Milan ha un baricentro medio abbastanza basso e questo non agevola la costruzione di una fase offensiva che preveda il coinvolgimento di giocatori diversi dagli attaccanti. Intanto però il problema resta, anche perché là davanti non sono esattamente dei cecchini infallibili. L'appello di Allegri ci sta tutto".