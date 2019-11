Pasqualian a RadioSportiva: "Milan, prima di prendere Ibrahimovic ci penserei bene"

Lo storico procuratore Claudio Pasqualin oggi è intervenuto a Radio Sportiva sulla situazione Piatek e Ibrahimovic: "La crisi di Piatek? Difficile dire cosa gli sia successo, agli uomini capitano periodi difficili, col lavoro si può riprendere. La presenza di Ibra non si concilia con l'intenzione di valorizzare giocatori come Piatek. A Bologna per il legame con Mihajlovic ci sarebbero meno complicazioni ambientali. Dove vedrei meglio Ibra? Al #Bologna. In squadre come Inter, Napoli o Milan sarebbe più difficile inserirlo. Basta vedere la personalità con cui cerca di vendersi. Prima di prendere uno così ingombrante ci penserei molto bene"