Pasqualin: "Derby sbilanciato. Fonseca deve chiarirsi le idee"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, in esclusiva, è intervenuto l'avvocato di diritto sportivo e procuratore Claudio Pasqualin che tra le altre cose non ha potuto fare a meno di parlare del derby di Milano tra Inter e Milan oltre che della sua personale favorita per la vittoria dello scudetto. Le sue parole.

Scudetto: su chi punta?

“Ancora di più si può dire Inter. Ma Juve e Napoli ci sono. Gli azzurri possono dare del filo da torcere a tutti”.

E oggi c’è il derby di Milano…

“Un derby sbilanciato. La bilancia pende a favore dell’Inter. E non credo che questi continui cambiamenti di Fonseca, se davvero dovesse giocare con Abraham e Morata, giovino. Deve chiarirsi le idee. Farà bene a fare in fretta”.