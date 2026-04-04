Passerini: "C'è un giocatore nel Milan che viene prima di tutti gli altri perché è un giocatore che cambia la faccia alla squadra"

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Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso su allMilan.it su Adrien Rabiot: “Non ne ho dubbi: c’è un Milan con e un Milan senza Adrien Rabiot. Non sono soltanto le statistiche. Di certo lo confermano, però chiunque capisca un po’ di calcio lo vede a occhio nudo che Milan guadagna peso, centimetri, esperienza, leadership. La squadra proprio nel complesso cambia faccia. Vi dirò di più: sono un fan di Luka Modric, per me è un giocatore da sogno, ma nessuno è indispensabile come Rabiot in questa squadra.

Rabiot viene prima di tutti gli altri perché è un giocatore che cambia faccia al Milan. diventa più concreto, più solido, pratico, più lucido, rischia molto di meno è un giocatore che fa tre fasi in una quindi giocatore modernissimo che è stato la fortuna del Milan credo che se il Milan è secondo in classifica tanti meriti sono di Allegri, molti della leadership matura Luka Modric, ma tantissimi sono della presenza di Rabiot.

Il Milan ha un’ottima difesa, la seconda miglior difesa del campionato, sistemata bene da Allegri perché l’interpreti sono quelli dell’anno scorso. Ha dei problemi in attacco, lo dicono un po’ i numeri. Il Milan non segna tantissimo, ma credo che il fatto che abbia avuto infortunati due titolari, la coppia che proprio Allegri aveva scelto non è un dettaglio. Possiamo discutere sul fatto che non sia una coppia perfettamente integrata, è perfettamente assortita. Io Leao continuo a vederlo più esterno d’attacco che centravanti, però devo dire che qualche gol l’ha fatto, non ha segnato poco, ma per me resta un attaccante esterno.”