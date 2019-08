Passerini: "Giampaolo ha cambiato tanto e sorpreso tutti"

Il giornalista del Corriere della Sera, Carlos Passerini a Milan Tv ha commentato i cambi di formazione di Giampaolo per la sfida contro il Brescia: “Ha cambiato tanto e sorpreso tutti. Ovviamente, quello che ha sorpreso di più è il cambio tra Piatek e Silva, che pensavamo essere ormai un corpo estraneo. Il Milan oggi può solo vincere, è già spalle al muro. San Siro è due giocatori in più, oggi anche 55mila in più quando fai il Milan. Quando non lo fai, San Siro diventa quasi un avversario. Il Brescia arriva con l’arma della leggerezza, è un’arma potentissima”