Passerini netto dopo Sassuolo-Milan: "Risultato negativo, due punti persi. Di buono c'è..."

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube dal Mapei Stadium dopo Sassuolo-Milan (1-1).

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube dal Mapei Stadium dopo Sassuolo-Milan (1-1): "Risultato negativo: due punti persi. Di buono c'è che Amorim l'ha ammesso senza girarci troppo intorno, anche i protagonisti l'hanno ammesso, l'ha ammesso anche Amorim. Secondo me è positivo il fatto che l'abbia ammesso, perché non si sa mai. Anche Rabiot l'ha ammesso senza girarci troppo intorno: due punti persi, è mancata la mentalità.

Poi su Ramos: per come la vedo io — forse faccio un po' fatica a spiegarlo, ma è colpa mia se non riesco a spiegarlo — a me piace molto per l'applicazione, mi piace tutto, ma se un attaccante viene pagato quella cifra, viene pagato per i suoi gol. È questo secondo me che a volte sfugge: cioè, i centravanti hanno un valore. Sono praticamente merce di lusso. Se un centravanti ti costa 30-40 milioni — prendi Santiago Giménez, ti va bene una volta, una volta ti va male —, ma se prendi un grande centravanti che costa 74 milioni, forse l'hai pagato troppo? Anche questa è un'ipotesi. Oppure te lo stai rendendo male, ci stai lavorando male tatticamente; però quello che è il risultato è che non può stare a secco di gol dopo sette partite. È compito dell'allenatore anche trovargli la collocazione giusta e fargli fare il lavoro giusto, cioè bisogna dire le cose come stanno. Secondo me quella è la vera criticità del lavoro di Amorim".