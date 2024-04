Passerini rivela: "Il Milan fino a 10 giorni fa sarebbe rimasto con Pioli fino all'ultimo anno di contratto, ma la situazione è precipitata dopo l'eliminazione in Europa League e il derby"

Nel corso del suo intervento a “Tutti Convocati” su Radio 24, il noto giornalista de Il Corriere della Sera Carlos Passerini ha parlato del futuro della panchina del Milan e del processo decisionale che porta a scegliere il nuovo allenatore. Queste le sue dichiarazioni:

"Nel Milan non c'è un uomo solo forte al comando, ma un'organizzazione collegiale che prende le decisioni con un proprietario che sta negli Stati Uniti che non è tecnicamente competente di calcio, ma a cui spetta l'ultima parola. Il Milan fino a 10 giorni fa sarebbe rimasto con Pioli fino all'ultimo anno di contratto, ma la situazione è precipitata dopo l'eliminazione in Europa League e il derby. Lo sosterranno fino a fine stagione, ma cercheranno poi un allenatore giovane".