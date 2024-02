Pastore: "Bella prova con l'Atalanta lascia il tempo che trova. Il destino di Pioli si deciderà di giovedì"

vedi letture

Al termine di una settimana in cui il Milan aveva offerto oggettivamente due brutte prestazioni contro Monza e Rennes, i rossoneri tirano fuori dal cilindro una delle migliori prestazioni nel big match contro l'Atalanta. La beffa è però che non arriva neanche la vittoria per la squadra di Pioli che si deve accontentare di un pareggio. A commentare la prestazione dei rossoneri e il futuro di Pioli ci ha pensato anche Giuseppe Pastore, gironalista, sul proprio profilo social, dando la sua lettura non solo della partita ma del momento della squadra rossonera.

Il giudizio di Giuseppe Pastore: "Parere sul Milan: esattamente come il tracollo di Monza, anche la bella (e per certi versi inattesa) prova contro l'Atalanta ormai lascia il tempo che trova nell'economia della stagione. Il destino di Pioli e il senso della stagione si decideranno di giovedì, e non di domenica".