Pastore: "Milan surclassato dalla Roma, ma la buona notizia è che è ancora vivo"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'L'ascia o raddoppia', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha introdotto la puntata facendo una considerazione sulla disfatta europea del Milan nell'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni.

"Un bruttissimo Milan per 80', surclassato da una Roma quasi perfetta che ha fatto in meglio il copia e incolla del derby. Ottima fase difensiva, ma non solo, perché la Roma ha dominato a centrocampo, ha avuto tante potenziali occasioni per raddoppiare, forse l'unico demerito della serata è che non l'ha fatto. Il Milan si è svegliato con i cambi, tardivi secondo me, di Pioli, ed ha avuto un finale un po' generoso con una mezza traversa di Giroud, una situazione da VAR al 90' che ci ha fatto discutere. Non ha rubato nulla però la Roma, ha giocato una bellissima partita, e non avrà Cristante al ritorno, e questo secondo me potrebbe essere un motivo d'inquietudine secondo me dai suoi giocatori. Il Milan non ha avuto nulla dai suoi giocatori migliori, Leao in particolare, Theo, Loftus.Cheek. Giroud, tutti ampiamente sotto la sufficienza. Però l'unica buona notizia è che è ancora vivo, perché a Roma quest'anno ha vinto due volte, spesso ha fatto prestazioni ottime all'Olimpico, questa Roma mi sembra però forgiata anche nella tenacia di un allenatore che stiamo scoprendo da 3 mesi e che oggi (ieri ndr) ha fatto una delle migliori partite che ho visto fare alla Roma in trasferta negli ultimi tre anni".