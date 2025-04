Pastore riflette: "I dialoghi in corso per un nuovo ds spiegano molto bene l'intenzione del Milan di mettere un figura che possa aiutare"

vedi letture

Giornata di vigilia per Barcellona e Real Madrid che domani si sfideranno allo Stadio Olimpico de la Cartuja a Siviglia della finale di Copa del Rey. Un clasico che vale dunque il trofeo nazionale, con i blaugrana che mercoledì prossimo sfideranno poi l'Inter in Champions League. Per parlare di tutto questo è intervenuto, in esclusiva a TMW, Giuseppe Pastore, talent di Cronache di Spogliatoio, visto anche che la partita sarà trasmessa sul canale YouTube proprio del media che nelle ultime stagioni ha trasmesso vari eventi.

Il Milan può vincere la Coppa Italia dopo la Supercoppa: quale voto avrebbe la stagione con due trofei ma con fallimento in campionato e Champions?

"Anche con la vittoria della Coppa Italia il Milan arriverebbe molto a stento alla sufficienza. I disastri in Champions e in Serie A sono incontrovertibili. Il Milan non può essere nono in classifica in campionato. Negli scontri diretti poi la stagione è stata sconcertante. Bisogna cogliere questa finale non per mettere altra polvere sotto il tappeto, deve essere fatto un ragionamento su cosa non è andato nel rapporto tra calciatori, allenatori e società. I dialoghi in corso per un nuovo direttore sportivo spiegano molto bene l'intenzione del Milan di mettere un figura che possa aiutare".