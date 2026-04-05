Pastore: “Risultato Inter-Roma influenzerà Napoli-Milan. Se i nerazzurri non vincessero scatta l’allarme rosso”

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Durante lo show a teatro di L'ascia o Raddoppia, format di Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore si è espresso in merito a Inter-Roma e dell'importanza che ha questa partita e del fatto che il suo risultato influirà sulla partita di Napoli di lunedì sera. Queste le sue parole in merito:

"La partita tra Inter e Roma influenzerà poi il lunedì sera di Napoli. A parte che giocare a Pasqua l'anno scorso all'Inter fu fatale perché dopo il grandissimo sforzo con il Bayern Monaco pareggiò a Bologna con zero tiri in porta, arrivò abbastanza cotta. Arrivano tutte e due con il morale sotto i tacchi, l'Inter per motivi anche legati alla nazionale e la Roma oltre ad avere assenze importanti ha anche lei due giocatori provati dalla nazionale. Ha perso Wesley, gran giocatore e ha recuperato solo Soulè. Per l'Inter occasione non dico di chiudere la lotta scudetto ma di invertire il trand negativo. Se andasse male anche Inter-Roma scatterebbe l'allarme rosso"