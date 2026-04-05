Marinozzi e Pastore d’accordo: “Napoli favorito, il Milan ha bisogno di una grande prestazione”

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Durante lo show a teatro di L'ascia o raddoppia, format di Cronache di Spogliatoio, c'è stato uno scambio di opinioni tra Andrea Marinozzi, Fabrizio Biasin e Giuseppe Pastore per quanto riguarda il big match che si giocherà lunedì sera al Maradona tra Napoli e Milan. Queste le loro parole:

Marinozzi: "Il Napoli gioca in casa, sta bene, lo vedo favorito"

Biasin: "Però è vero che Allegri che ha perso tanti punti con squadre sulla carta abbordabili, quando si è trattato di giocare scontri diretti è stato perfetto"

Pastore: "penso anche io che il Napoli sia favorito, intanto non perde in casa dallo scorso anno, ma poi è una squadra serena anche nel caso eclatante di Lukaku che il Napoli ha trattato con grande curezza, immagino su input di Conte. Immagino abbia detto che adesso non c'è tempo per le polemiche. Comunque la partita dipenderà tanto da Inter-Roma, cambierà tanto se l'Inter vince o non vince. Il Milan sta li, a fari spenti, tuttavia è li. Serve una grandissima partita che però il Milan a parte nel primo tempo del derby non fa da dicembre, forse anche prima. Sono molto curioso, visto che Leao e Pulisic non stanno bene, se Gimenez può avere la primavera del rilancio"