Pavlovic al debutto: la sua pagella dopo 45 minuti contro il Monza

Non solo Morata, ieri è arrivato anche il debutto (non ufficiale) per Strahinja Pavlovic, difensore centrale serbo arrivato dal Salisburgo che per la prima volta aveva modo di scendere in campo accanto ai suoi nuovi compagni. Dopo essere stato presentato con gli altri due nuovi acquisti - Morata, appunto, ed Emerson - nel secondo tempo Fonseca lo ha mandato in campo accanto a Tomori in una prova generale di quella che potrebbe essere la coppia titolare per la prossima stagione.

Questa la pagella a cura di Tuttosport sulla prova di Strahinja Pavlovic, in campo per tutto il secondo tempo: "‘L’animale’ della difesa è l’altra attrazione della serata per i tifosi arrivati a vedere questo nuovo Milan: se la cava con ordinaria amministrazione, con qualche entrata grintosa, ma solo vederlo in campo così gasa".