News Pavlovic a MTV: "Bella partita con bel calcio. Cisse è davvero un buon ragazzo che lavora duro tutti i giorni"

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Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, si è così espresso a MilanTV al termine della vittoria dei rossoneri per 0-4 contro il Salisburgo.

Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, si è così espresso a MilanTV al termine della vittoria dei rossoneri per 0-4 contro il Salisburgo: "Sono molto contento per la prestazione di stasera. Penso che abbiamo fatto una bella partita, con un bel calcio, e anche i quattro gol sono stati il top. Cisse? Sono molto contento per lui, perché è davvero un buon ragazzo che lavora duro tutti i giorni; è una notte speciale per lui e spero che continui così".