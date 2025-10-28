Pazzini-Criscitiello: “I rigorini non possono decidere le partite. Il VAR ha migliorato tante cose”

vedi letture

Durante l'ultima puntata del podcast "Aura Sport", il tema del Var e delle decisioni arbitrali di queste due ultime settimane è stato al centro del dibattito. In merito vediamo cosa hanno detto Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia e Giampaolo Pazzini, ex attaccante di Milan, Inter e tante altre.

Criscitiello: "Dobbiamo distinguere, l'errore di settimana scorsa di San Siro non è rigore, l'errore di Napoli non è rigore, poi io lo dico e vado controcorrente e dico che per me non era rigore manco quello della Juventus. Per me quello che non è stato dato non è rigore, se adesso con un pestone dobbiamo dare la massima punizione, e ricordiamo che un rigore può decidere una partita. In Milan Fiorentina il rigorino ti ha deciso la partita, Napoli-Inter te l'ha indirizzata.

Pazzini: "Nelle ultime due settimane mi sembra di essere tornato a un calcio di 15-20 anni fa perché ci sono un sacco di polemiche su qualsiasi questione arbitrale, giusta o non giusta. Però 15 anni fa c'era moviole e sotto questo aspetto sembriamo tornati a quegli anni lì. Il VAR secondo me ha migliorato tante cose, gol no gol, fuorigioco, in tante cose il calcio ha perso tanta spettacolarità. Però rispetto a 20 anni fà ha migliorato tante cose. Ci sono delle cose che devono essere oggettive per togliere le polemiche, non può essere che a volte lo step-on-foot è rigore e invece su Bernardeschi e Conceicao no. Ci deve essere uniformità".