Giampaolo Pazzini nel prepartita di Juventus-Milan su DAZN ha parlato così di Giroud: "Che manchi un sostituto è sotto gli occhi di tutti: ha tenuto in piedi l'attacco del Mlan da solo in questa stagione. Nonostante non sia più giovanissimo si vede la mentalità diversa, è troppo importante anche quantdo non fa gol. Non sbaglia mai movimento e scelta, gioca per la squadra"