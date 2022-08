Pecci sulla lotta Scudetto: "Le milanesi sono le favorite"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Eraldo Pecci, ex di Torino e Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW e Firenzeviola.it a margine del talk-show "A tu per tu con il pallone" organizzato all'interno del Versilia Football Planet in scena in questi giorni a Camaiore sulla lotta Scudetto: "Le milanesi sono le favorite, sarà un campionato aperto a tutti. In Italia non abbiamo una squadra più forte delle altre, una squadra che possa essere già oggi la vera favorita".