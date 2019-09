Emanuele Pecorino, nuovo attaccante del Milan Primavera, ha già realizzato due reti nelle prime tre apparizioni stagionali. Dopo il gol all'esordio in campionato contro lo Spezia è arrivato quello in Coppa Italia contro la Sampdoria, realizzato al fotofinish per il definitivo 2-2 che ha portato il match ai supplementari.