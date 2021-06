Pedullà: "Donnarumma, nuova accelerata Psg. Leonardo vuole chiudere in pochi giorni"

Esattamente come vi avevamo anticipato ieri: l’irruzione a sorpresa del Paris Saint-Germain per Gigio Donnarumma può essere quella decisiva. Al punto che Leonardo vorrebbe e potrebbe chiudere prima degli Europei, quindi in questa settimana. Ieri vi avevamo svelato l’irruzione a sorpresa (ripresa quasi due ore dopo da Foot Mercato, unica fonte francese a crederci: peccato che non ci abbia citato come facciamo sempre noi), in mattinata c’è stata una nuova accelerata. Proposta da circa 10 milioni a stagione, evidentemente non sarà un problema trovare una soluzione per Navas che aveva rinnovato. La Juve? E’ stata sul pezzo dallo scorso settembre, ha mantenuto il controllo, aveva un’intesa sull’ingaggio, poi è andato via Paratici, è arrivato Allegri con il nodo Szczesny. Insomma, la Juve ha atteso, ha aspettato dopo mille colloqui con Raiola. E ora la situazione potrebbe cambiare soltanto se i bianconeri decidessero di scendere in campo pesantemente. Ma il Psg ha messo la freccia, Leonardo vuole chiudere entro fine settimana. E il Barcellona, come già spiegato, era fuori da giorni.