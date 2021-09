Pedullà duro su Kessie: "Delusione totale dal punto di vista umano"

Intervenuto al canale Twitch di Ocwsport, Alfredo Pedullà ha detto la sua sul caso Kessie: "È una delusione totale dal punto di vista umano. Sono trascorsi oltre due mesi da una sua considerazione che prescindeva dai soldi: ha detto che il suo futuro sarebbe stato al Milan. Poi che un procuratore, tornando da Tokyo, gli abbia potuto presentare un’offerta da 10 milioni non lo metto in dubbio, ma lui aveva il dovere di organizzare una conferenza stampa e spiegare perché, in base a quelle dichiarazioni, non ha fatto quello che aveva intenzione di fare. Anche se lo facesse domani, per me è una delusione. Vivo di queste cose da sempre, ma credo che siano modi e modi".