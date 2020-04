Pedullà: “Milan, se devo cambiare prendo Spalletti”

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato della situazione Milan in diretta Instagram sulla pagina diavolimilanisti: “Nel momento in cui contatti altri allenatori penso che Pioli devi cambiarlo, a questo punto devi andare fino in fondo. Pioli come lo giudico? Buon allenatore che ha fatto il possibile, ma non ha fatto quello che avrebbe dovuto. Se lo devi confermare lo devi fare con convinzione, ma evidentemente se contatti altri allenatore non eri molto convinto. Se devo cambiare prendo Spalletti, perché lo avevi contattato prima di Pioli, è italiano, adatto ad un restyling, un grande allenatore, dà un gioco alle sue squadre”.