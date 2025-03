Pedullà su Napoli-Milan: "Diavolo squadra pericolosa. I partenopei hanno tutto da rimetterci"

vedi letture

Intervenuto negli studi di Sportitalia, il collega Alfredo Pedullà ha parlato della Serie A compiendo un'analisi dettagliata sulla corsa scudetto e soffermandosi in modo particolare sulla partita in programma allo stadio Diego Armando Maradona il prossimo 30 marzo tra Napoli e Milan, che risulterà essere decisiva per entrambe le squadre in vista del proseguo delle rispettive stagioni:

"Oggi il Milan è una squadra che ha poco da perdere, ma è una squadra pericolosa. E giocare Napoli-Milan ha tutto da rimetterci il Napoli".

Sulla sfida del Diego Armando Maradona è intervenuto ai microfoni di Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, anche l'ex calciatore Antonio Paganin, che a differenza di Pedullà ha definito il Milan una squadra non pericolosa, ma che viaggia su un'ottovolante, discontinua. Questo il suo pensiero:

"L'impressione è che abbia un indice di pericolosità maggiore col 4-3-3, ma Conte sa perché va avanti col 3-5-2. Servono 6 punti ora, anche per un fattore di autostima. Ha bisogno di vincere queste due gare importanti e rimanere agganciati all'Inter. Pericolosa di più la trasferta di Bologna, che è una bellissima squadra da vedere. Il Milan va sull'ottovolante, non è continua, per me la gara col Bologna è spartiacque. In quel caso l'autostima ti fa colmare quel gap tecnico che c'è con l'Inter".