Pedullà sulle scelte di Fonseca: "Ha pensato a difendersi e non ha più giocato"

Alfredo Pedullà, giornalista, ha espresso la sua opinione in merito alla sconfitta del Milan contro l'Atalanta. Queste le sue considerazioni sulle scelte di Fonseca:

"Scegli Musah. Bene. Perdi Pulisic. Sfortuna. Metti Loftus e non Chukwueze e non mandi un bel messaggio. Male. Infatti dal 60’ pensi al pareggio, speculando e non giocando. Prendi il secondo perché non hai il senso organizzativo e della posizione in difesa. Settimo posto, una partita in meno, ma sei fuori da molti giochi già a dicembre. Chi annacquerà vi dirà che è stata sfiga, che è una brava persona e che “io ci credo ancora”. Liberi".