Pellegatti: "Con questo tipo di prestazioni al Mondiale, Theo, Giroud e Leao in Champions League..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Carlo Pellegatti, giornalista e noto tifoso del Milan, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com sulle grandi prestazioni che i calciatori rossoneri stanno mettendo in campo in questa prima giornata dei Mondiali: "I Campioni della Serie A sono protagonisti anche nel mondo: Theo, Giroud, Rabiot e, per ultimo in ordine di tempo, Rafael Leao. Sono molto contento che i giocatori del Milan stiano confermando di essere dei campioni a livello mondiale; è chiaro che, con queste prestazioni, anche le importanti partite degli ottavi e - ci auguriamo dei quarti - di Champions League vedranno un Milan con dei giocatori coscienti della propria forza internazionale: se Theo, Giroud o Leao dovessero diventare Campioni del Mondo - manca ancora tanto eh - sarebbero ancora più consci di affrontare degnamente avversari di altissimo livello2.