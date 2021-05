Pellegatti: “Donnarumma al Barcellona non si farà, ecco i motivi”

Il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellagatti, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha parlato della situazione fra Donnarumma e il Barcellona: “Non dobbiamo negarlo, uno dei pensieri che abbiamo è capire dove andrà Donnarumma perché indubbiamente se dovesse andare in Italia, magari nella nuova squadra di Massimiliano Allegri, ne soffriremmo tanto a dire poco. Sarebbe insopportabile, posto che lui possa andare dove voglia. Vederlo in Italia sarebbe un dolore forte per quello che ha rappresentato. Ho letto che potrebbe andare al Barcellona. Mi sono informato, ho notizie fresche da Barcellona: le mie fonti mi dicono che è impossibile e mi dicono il perché. Il Barcellona ha un portiere di 29 anni, valore 75mln di euro, qualcuno dice anche 90, e si chiama Ter Stegen. Scadenza 2025. Visto che Ter Stegen lo vogliono tenere Donnarumma dovrebbe andare a fare la riserva, ma c’è di più. Barcellona ha un altro portiere: Neto, che prende 5,5 milioni netti, scadenza 2023. Il Barcellona vorrebbe liberarsi di Neto, ma sarà difficile trovargli una squadra che gli garantisca quell’ingaggio, per poi lanciare un ragazzo del ’99, si chiama Peña. È una promessa, è alto 1,87, e il Barcellona vorrebbe metterlo da secondo dietro Ter Stegen e iniziare a metterlo in campo con più frequenza. Da Barcellona quindi mi dicono “Mai Donnarumma a 8 o 10 milioni di ingaggio quando hai Ter Stegen, Neto e il ragazzo Peña”. Questo è quello che dicono le mie fonti, ed è un discorso logico”.