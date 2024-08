Pellegatti: "Ho sempre sperato che il Milan prendesse una punta centrale, Okafor e Jovic non sono adatti"

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, ha parlato del mercato del Milan sui propri canali social. Nel suo video su Instagram, Pellegatti ha parlato dello scambio Saelemaekers-Abraham, della possibile partenze di Bennacer e dell'eventuale arrivo di Rabiot. Queste le sue considerazioni:

"Dopo i quattro acquisti del Milan, sarebbe potuto finire come un fiume nel deserto. Invece la fine di questo mercato potrebbe essere ribollente. Calda la pista di uno scambio tra Saelemaekers-Abraham. Ho sempre sperato che il Milan prendesse un attaccante centrale: né Okafor né Jovic sono adatti. Ma non è finita: se dovesse uscire Bennacer, Manu Koné o Rabiot. Mi entusiasmerebbe Adrien e ci sarebbe tempo, perché lui è svincolato e potrebbe arrivare anche a settembre, così come la cessione di Bennacer (visto che il mercato arabo è aperto fino a settembre inoltrato)".