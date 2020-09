Pellegatti: "Il Lione fortemente interessato a Paquetà"

Il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha parlato della possibile cessione di Lucas Paquetá al Lione: "Potrebbe arrivare presto il tesoretto per il Milan. Un tesoretto importante che potrebbe alimentare ancora di più una campagna di rafforzamento sicuramente positiva, funzionale e intelligente. Parliamo di Lucas Paquetá: qualche giorno fa alcuni colleghi hanno parlato di un interessamento del Lione per il giocatore. Ho approfondito la questione parlando con qualche collega francese e sembra proprio che il Lione sia fortemente interessato al brasiliano. Non dobbiamo dimenticare che il direttore sportivo del Lione è un brasiliano, Juninho Pernambucano. A lui Paqueta piace molto, anche perché è il sostituto ideale di un giocatore che sta per essere ceduto dal Lione: Reine-Adélaïde. Anche Depay sembra essere in uscita. Il denaro ricavato dalle cessioni verrebbe investito su Paquetá, con il costo dell’operazione che sarebbe sui 20-25 miloni, diciamo dai 22 ai 23. Un tesoretto che il Milan poi potrebbe investire nel corso del mercato, alla ricerca di occasioni. Dopo l’eventuale arrivo di un quarto centrocampista anche Krunic potrebbe partire per una cifra sugli 8-9 milioni di euro".