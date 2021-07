Pellegatti: "Il Milan ora lavorerà sul mercato dando priorità alla qualità"

Intervenuto sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato le strategie di mercato del Milan. Pellegatti ha dichiarato: “Il Milan dopo una campagna acquisti, che se tutto andrà come previsto, avrà portato già 6 giocatori, il Milan inizierà a lavorare per il mese di agosto con il motto Qualità Qualità Qualità Per gli ultimi nomi bisognerà stare tranquilli e aspettare le mosse della dirigenza. I dirigenti però continuano a lavorare. Questa dovrebbe essere la settimana del recupero e del ritorno in campo di Davide Calabria, come è già tornato Ismael Bennacer, magari da domani. Noi però attendiamo Zlatan Ibrahimovic. Tra 10 giorni inizieremo a capire le sue condizioni. E’ il giocatore più importante, il leader. Per fortuna dopo l’infortunio di Torino che ci aveva fatto preoccupare, sembra che Zlatan stia recuperando”