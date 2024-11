Pellegatti: "Il Milan porta a casa un punto che vale zero: doveva vincere"

Finisce con i fischi assordanti dei tifosi del Diavolo il big match tra Milan e Juve ma di "big" c'è stata solamente la noia che i 90 minuti hanno offerto, con i rossoneri che hanno concluso in porta solamente all'ultima conclusione, nemmeno pericolosa. Un'occasione sciupata per la squadra di Fonseca che doveva ssolutamente vincere per rientrare sulla vetta che invece ora rischia di allontanarsi ulteriormente. Al termine della gara, direttamente dallo stadio Carlo Pellegatti ha commentato la prestazione rossonera sul suo profilo Instagram.

Le parole di Pellegatti: "Mi viene solamente in mente un numero purtroppo: lo zero. Ci sono state zero emozioni, zero tiri in porta nei 90 minuti, perché uno poteva dire che c’è il tiro di Theo, zero emozioni, zero paratae in 94 minuti, zero brividi, zero dribbling riusciti che ti entusiasmano. E il Milan porta a casa un punto che vale zero: il Milan doveva vincere questa partita. Adesso è lì lontano e naviga lì: io se penso che due anni fa abbiamo vinto lo scudetto, se penso che l’anno dopo siamo arrivati tra le prime quattro d’Europa… Un regresso totale. Fonseca deve finalmente trovare un modulo, uno schema, 12 o 13 giocatori e per cortesia non cambiare più, salvo qualche correzione come capitato a Madrid. Proprietà e dirigenti devono capire per quale motivo nel 2022 il Milan vince il campionato, arriva l’anno dopo fra le prime 4, è c’è stato un totale regresso, dopo il secondo posto anche della scorsa stagione. Cerchiamo di vincere con lo Slovan, cerchiamo di portare a casa quattro vittorie in Champions League e in campionato cerchiamo di vincere quante più partite possibile cercando di agganciare disperatamente almeno il quarto posto".