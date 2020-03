Pellegatti: "Il mistero Ralf Rangnick"

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha parlato di Ralf Rangnick in un video postato sul suo canale TouTube: "Intorno al nome di Ralf Rangnick sta succedendo di tutto. C’è stata la ribellione di Zvonimir Boban nel momento più delicato della stagione. A causa di questo nome si ipotizza dunque anche una certa destabilizzazione dell’ambiente, con Stefano Pioli che cerca, purtroppo dopo la sconfitta con il Genoa possiamo dire invano, di tenere il compatto il gruppo. Intorno a questo nome, che può rappresentare il futuro o il nulla, gira la stagione del Milan: il mistero Ralf Rangnick. L’ultima puntata di questa storia vede Rangnick dire: “Io non ho nessun contratto con il Milan, non ho firmato nulla a dicembre”. Dice così perché Boban in un’intervista ha dichiarato di non essere stato avvisato della firma del tedesco già a dicembre. Gazidis invece quando parla di Ralf Rangnick dice che è normale per un AD avere contatti, non contratti, con manager, giocatori, procuratori e allenatori perché fa parte del suo lavoro. Come finirà la questione? La società non parla, anche se continuano ad esserci dei sussurri: “Non c’è nulla di definito con Ralf Rangnick”. Altri invece sono sicuri che arriverà certamente. Continua ad esserci quindi questo mistero Ralf Rangnick, in una fase della stagione in cui non dovrebbero esserci misteri. Si ipotizzano organigrammi nuovi, giocatori che lasciano il Milan, ma è per presto per capire e ipotizzare. Rimane però il mistero Ralf Rangnick”.