Pellegatti: "In questo momento la cessione di Reijnders ha una percentuale molto alta"

Con un video sul suo canale YouTube, il giornalista rossonero Carlo Pellegatti ha parlato della situazione attuale in casa milanista, concentrandosi sul futuro di Tijjani Reijnders e sulla scelta del nuovo allenatore.

Le parole di Pellegatti su Reijnders: "Viene confermata l’ipotesi circa la cessione di Reijnders: qualcuno ha scritto che è lui che vuole andare via, giusto per togliere ogni responsabilità a chi poi deciderà di vendere il miglior giocatore della rosa, il più continuo e il più richiesto. In questo momento la cessione di Reijnders ha una percentuale molto alta: poi avverrà? Non lo so. Speriamo che il Milan riesca a vendere altri giocatori per tenerlo".

Le parole di Pellegatti sull'allenatore: "Per Italiano secondo incontro e non c’è stata la firma: magari arriverà al terzo o al quarto. Lo dico perché è sempre uno dei candidati preferiti. Le voci sono tante e io ve le riporto, sarebbe poco serio indicare l’uno o l'altro. Tare continua a parlare con varie figure: sta ritornando di moda Thiago Motta, c’è Gasperini che potrebbe liberarsi dall’Atalanta. C’è un’ipotesi paradossale dei colleghi di Sky che dice che in caso di difficoltà potrebbe riaffacciarsi l’ipotesi clamorosa della conferma di Conceiçao, vista la stima di Tare per il tecnico. Il ‘non abbiamo fretta’ è ciò che mi fa fare la pelle come un cappone, tutta raggrinzita".