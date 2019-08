Pellegatti: "Kessiè? Ok alla cessione, ma prima serve trovare l'alternativa"

Il giornalista Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube ha pubblicato un video nel quale ha parlato della situazione di Franck Kessiè: “Ho letto che il Milan abbia accettato l’offerta del Monaco. Non è vero: il Milan guarda con interesse la trattativa, ma il Milan in questo momento, intanto, si sta guardando intorno per cercare l’alternativa a Kessiè: quindi tendenzialmente c’è l’ok alla trattativa, ma con dei puntini di sospensione: c’è l’ok alla trattativa… ma si deve trovare l’alternativa, altrimenti Kessiè rimane al Milan. L’offerta per Kessiè il Milan l’ha esaminata, l’ha anche accettata, ma non ha ancora dato l’ok alla cessione perché non ha ancora trovato il suo sostituto, lo sta ancora cercando. Tante volte si dice che non arriva nessuno se non esce nessuno, in questo caso se non arriva nessuno, non esce nessuno.”