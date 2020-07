Pellegatti: "L'organigramma di Rangnick. Prenderà le chiavi del Milan"

Carlo Pellegatti, in un video pubblicato sul proprio canale You Tube, ha parlato così dell'organigramma di Ralf Rangnick: "Onore a Pioli che sa tenere la barra dritta e tenere al riparo la squadra dalle voci, inoltre la società vuole blindare il gruppo in questo finale di stagione. Ma il futuro è chiaro. Rangnick prenderà le chiavi del Milan a livello sportivo, sarà lui l'allenatore e avrà al suo fianco un collaboratore tecnico che sarà un ex giocatore tedesco che ha già giocato in Italia e che parla bene l'italiano. In dirigenza, Rangnick sarà affiancato da un nuovo direttore sportivo, anche lui tedesco: un ex Lipsia con cui lui ha già lavorato e che oggi lavora in un altro club. Sarà quindi un Milan di impronta tedesca".