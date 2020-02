Pellegatti: "La società deve dire quale sarà il futuro del Milan...ora!!!"

Il giorno dopo la sconfitta nel derby, Carlo Pellegatti ha pubblicato un video sul suo canale di YouTube con queste parole: "Dopo un derby perso così in me ci sono rabbia e preoccupazione. Mi devono dire se hanno intenzione che il Milan diventi, a livello di ambizioni e prospettive, la seconda squadra di Milano. Sarebbe una cosa molto triste. Il mercato di gennaio non ha rafforzato il Milan. Meno male che è arrivato Ibra, ma che fatica per riportarlo a Milanello. Forse ci è voluto il 5-0 di Bergamo per convincere la dirigenza a prendere un giocatore di personalità come Ibra. Adesso ci devono rassicurare sul futuro del Milan. Con tanti buoni giovani non si va da nessuna parte. Nelle ultime settimane si parla di una differenza di vedute nella dirigenza milanista durante il mercato invernale: Maldini e Boban volevano Bernardeschi, mentre altri dirigenti hanno bloccato tutto per il costo del giocatore. Smentite non ne sono arrivate. Bisogna capire cosa vogliono fare con il nostro Milan, devono dirci qualcosa. I tifosi del Milan sono tristi e delusi, ma nonostante ciò sono sempre presenti. Sono totalmente innocenti in questa situazione, ai tifosi milanisti non si può imputare nulla. Qualcuno deve parlare in questa settimana, vogliamo sapere quale sarà il futuro del Milan".