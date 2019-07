Pellegatti: "Martedì Bennacer sarà a Milano"

Intervenuto sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha dato gli ultimi aggiornamenti sull'arrivo di Bennacer a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto: “Martedì è annunciato l’arrivo a Milano di Ismael Bennacer, campione d’Africa con l’Algeria ed eletto miglior giocatore della Coppa D’Africa. Dipenderà dall’arrivo per capire se andrà subito a sostenere le visite mediche o se arriverà in serata e si recherà alla clinica “La Madonnina” il giorno successivo. L’importante è che il giocatore sia a Milano, che incominci la trafila che lo porti alla firma. È un altro tassello per il Milan in attesa, poi, eventualmente per l’inizio della trattativa per Correa, e anche per questo martedì potrebbe essere decisivo. Bennacer ha confermato le sue qualità di incontrista e giocatore intelligente in Coppa d’Africa. È un acquisto mirato, di persone serie, determinate, intelligenti, come sono gli attuali dirigenti del Milan, senza urli e strepiti, senza illudere nessuno. Nessuno ne aveva parlato, gli acquisti del Milan arrivano senza prestramazzi, ma andando direttamente all’obiettivo. Vedremo, dopo l’arrivo di Bennacer, la firma che è prevista tra mercoledì e giovedì”.