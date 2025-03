Pellegatti non ci sta: "Il Napoli per lo scudetto? Io tiferò per il Milan, e non contro per non far vincere lo scudetto all’Inter"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio – Terzo Tempo è intervenuto il giornalista Carlo Pellegatti: “I miei Napoli-Milan? Quel 3-2 del 1 maggio che consegnò lo scudetto ai rossoneri, e anche quel 5-1 con i 4 gol di Van Basten. Non era da tutti vincere in quel modo a Napoli. Ricordo però anche un 4-0 del Napoli, con un Maradona incontenibile. Ma mi piace pensare anche alla vittoria del Napoli sul Milan per 1-0 con un incredibile gol di Paolo Di Canio. Il Milan di oggi manca continuità, con troppi alti e bassi. La stagione è nata male con la scelta di Fonseca che non è stata digerita dall’ambiente. Qualche sprazzo positivo lo ha dato, poi si è afflosciato.

La scelta è ricaduta poi su Conceicao, che forse è più adatto a lavorare dall’inizio della stagione. Ci sono molti problemi e una contestazione quasi perenne. Questa è un’annata molto travagliata. Il Napoli per lo scudetto? Io tiferò per il Milan, e non contro per non far vincere lo scudetto all’Inter. In casa rossonera si vive un piccolo dramma, perché c’è la voglia di vincere e la paura di consegnare lo scudetto ai rivali nerazzurri. Il Napoli deve comunque darsi una svegliata, perché ultimamente ha frenato.

Ultima spiaggia per il Milan? Ormai ne ha fatte tante, e sono stati dilapidati moltissimi punti. Conte? Ci sono tante voci e non so cosa pensi lui. Se dovesse tornare sul mercato e il Milan non prenderlo sarebbe grave”.