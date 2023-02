Pellegatti: "Oggi, non affidare la squadra, Pioli compreso, a Ibrahimovic è una cosa che non esiste"

MilanNews.it

Carlo Pellegatti ha rilasciato queste dichiarazioni sul Milan durante la trasmissione "Tutti convocati" su Radio 24: "Non si riesce ad uscire da questo momento, ma si dicono cose incredibili. Detto questo, il primo tempo del derby è anacronistico, il risultato meno pesante degli ultimi, ma la prestazione più pesante. Pioli in discussione? Le proprietà americane mi dicono siano abituate a trarre le conclusioni alla fine delle annate. Bisognerà capire se ha ancora le redini della squadra, la mia preoccupazione è che riprovi ancora il 3-5-2. Oggi, non affidare la squadra, Pioli compreso, a Ibrahimovic è una cosa che non esiste. Bisogna che Ibra torni al centro, lui che si alza della panchina, esce 5 minuti lui dall'altra parte c'è preoccupazione, da qua la vibrazione. E' superiore a tutto la sua presenza".