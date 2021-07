Pellegatti: "Sabitzer sarebbe perfetto nel Milan al posto di Calhanoglu"

Carlo Pellegatti, ha parlato di Milan sul suo canale YouTube. Pellegatti ha parlato principalmente di calciomercato, dicendo: “La Bild ieri sera ha parlato di Sabitzer al Milan, per me sarebbe un sogno spettacolare questo giocatore. Al posto di Calhanoglu è perfetto, un trequartista poliedrico, carismatico, un capitano. Lui è il perno di una squadra come il Lipsia che arrivato alle fasi finali della Champions League dell’anno scorso. La Bild dice che il Lipsia potrebbe venderlo dato che è in scadenza nel 2022, concedendogli la possibilità di scegliere dove andare. Lui vuole giocare la Champions League, e il Milan quest’anno la giocherà. Sarebbe perfetto dietro la punta nel 4-2-31. Mi auguro che se il prezzo fosse 15/20 milioni, il Milan lo prenda. A queste condizioni, questo giocatore va preso, anche in prestito. Voglio Sabitzer numero 10 nel Milan per la stagione che sta per iniziare”.