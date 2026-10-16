Pellegatti: "Se ogni volta che il Milan vince è perché l'avversario non è formidabile, dobbiamo metterci d'accordo"

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan per 0-4 contro il Salisburgo.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan per 0-4 contro il Salisburgo: "È stata una partita disintossicante. Perché il Milan ha iniziato giocando bene: certamente non contro una squadra formidabile, però se ogni volta che il Milan vince è perché l'avversario non è formidabile, dobbiamo metterci d'accordo. Il Milan ha impostato bene la partita, giocando come era previsto. E subito il Milan controllava la partita, non era molto pericoloso all'inizio del match, poi a sbloccare tutto Cisse grazie a un lancio perfetto di un altro giocatore che ha un po' subito dopo per essere entrato male contro il Sassuolo, ma ieri sera Hutchinson è stato straordinario: spunti vincenti, nessuno su quella fascia è riuscito a contenerlo.

Partita disintossicante dopo la prestazione del Sassuolo. Attenzione, ci voleva anche per l'allenatore Amorim, che ha messo in campo una formazione molto coraggiosa. Ieri abbiamo detto: coraggioso o imprudente? No, coraggioso, perché hanno risposto tutti molto, molto bene. Sono contento perché il Milan poi ha ritrovato dei giocatori che erano fuori ritmo. Tomori ha giocato una bella partita, Loftus-Cheek ha giocato una bella partita. Sono contento. Camarda è quello forse che ha fatto più fatica, ma signori, bisogna avere pazienza con Camarda".