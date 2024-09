Pellegatti: "Sono 'Abrahamista' da sempre: da tanto volevo..."

Finalmente una giornata serena e di gioia in casa rossonera anche se la sbornia post vittoria nel derby non può durare troppo dal momento che il Milan, venerdì alle 20.45, sarà già in campo - a San Siro - per affrontare il Lecce nella sesta giornata di campionato. Nella gara contro l'Inter ha strappato ancora consensi positivi, al netto di un gol sbagliato, il centravanti inglese Tammy Abraham che ha contribuito con una prova di grande generosità e determinazione.

Il giornalista Carlo Pellegatti, ospite di Radio Serie A, oggi ha parlato dell'acquisto di Abraham. Le sue parole: "Sono 'Abrahamista' da sempre. Era da tanto tempo che volevo un centravanti con queste caratteristiche al Milan".