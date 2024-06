Pellegatti su Saelemaekers: "Il suo ritorno è una bella notizia per il Milan"

E' intervenuto così sul proprio canale Youtube, il giornalista e noto tifoso rossonero Carlo Pellegatti, che ha voluto parlare della stretta attualità del Milan e del ritorno di Alexis Saelemaekers. Ecco l'opinione di Pellegatti:

"Una bella notizia: torna Saelemaekers. Vi prego, non dite ‘Eh che bella…’ no. E’ un eccellente giocatore. Io mi auguro che rimanga al Milan. Andare a comprare un giocatore come Saelemaekers costa 25 milioni oggi, ce l’abbiamo in casa, me lo tengo".