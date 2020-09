Carlo Pellegatti, ai microfoni di SkySport24, ha parlato così del mercato del mercato del Milan: "Il Milan cerca un difensore centrale. Per questo ruolo, in via Aldo Rossi in preferito non è Milenkovic della Fiorentina, ma Fofana del Saint Etienne. Non dico che arriverà lui, ma il centrale che piace di più ai rossoneri è il giovane francese classe 2000".