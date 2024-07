Pellegatti sull'affare Pavlovic: "Il suo agente chiede 3-4 milioni di commissioni"

Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube, ha commentato così la trattativa tra il Milan e il Salisburgo per Strahinja Pavlovic: "Non sono così sicuro che gli affari per Fofana e Pavlovic si chiuderanno così in fretta. Continuano a dire che il Milan è vicino a chiudere per Pavlovic, ma c'è un punto che non è stato sottolineato: la trattativa si potrebbe chiudere intorno ai 22 milioni, ma da quello che ho saputo ci sono anche le commissioni da pagare all'agente del serbo che dovrebbero essere intorno ai 3-4 milioni. Per questo motivo, il Milan sta cercando di abbassare un po' la cifra del cartellino. La speranza di chiudere a 18 milioni di parte fissa, più 2-3 milioni di commissioni, più bonus, così da arrivare a quei 22 milioni circa che il Mlan vorrebbe investire per Pavlovic".

Questi i numeri di Pavlovic nella stagione 2023-2024 con il Salisburgo:

PRESENZE CAMPIONATO: 26

PRESENZE COPPA D'AUSTRIA: 5

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 6

PRESENZE TOTALI: 37

MINUTI IN CAMPO: 3262'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 12

ESPULSIONI: 1