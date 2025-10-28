Pellegatti sulle parole dell’AIA: "Come fa a non essere fallo quello su Gabbia?"

Carlo Pellegatti è tornato a parlare dell'episodio molto dubbio avvenuto durante Milan-Pisa nel goal del momentaneo 1-2 dove Moreo, attaccante del Pisa, compie letteralmente un placcaggio su Matteo Gabbia che viene atterrato e impossibilitato a intervenire. Per l'AIA il contatto è stato troppo poco intenso per comportare a un fallo ma i dubbi sinceramente restano. Quetso il commento di Pellegatti:

"Gabbia ha subito un fallo netto contro il Pisa, l'altro ieri c'è stato il commento dell'AIA che hanno detto che non era abbastanza per fermare l'azione. Sembrava veramente, anche se non me ne intendo di rugby, una di quelle azioni nelle quali un giocatore va contro un altro giocatore che non ha la palla per permettere al suo compagni o di filare veloce verso la meta. Qui la stessa cosa, mi sembrava che l'intervento di Moreo su Gabbia servisse a liberare Nzola davanti al portiere e così è stato. In teoria a rugby è permesso ma il rugby non ha le stesse regole del calcio. Quindi mi è sembrata una scelta cervellotica quella di non andare a dare il fallo e quindi non concedere il goal al Pisa. Poi la partita sarebbe magari finita 1-1 ma in quel frangente mi sembra un chiaro errore degli arbitri".

Sull'episodio di Napoli-Inter: "Sul rigore di Mkhitaryan contro il Napoli, abbiamo visto nel derby di qualche anno fa lo stesso fallo fischiato a Kessie su Calhanoglu, però sinceramente vedere il rigore segnalato 10 secondi dopo dal guardalinee è fischiato da centrocampo mi è sembrato strano, una cosa mai vista. Vediamo delle cose, indipendentemente da Milan, Juve e Inter, abbastanza strane".