Pellegatti: "Vogliono davvero tenere Conceiçao? Fabregas perfetto per i dirigenti del Milan"

Nonostante la stagione in corso non stia andando secondo le alte aspettative dell'estate, le incertezze sul futuro del Milan sono ancora tantissime: non si sa ancora come sarà composta la dirigenza e se verrà inserita una nuova figura, non si sa quale allenatore siederà sulla panchina del Diavolo. Proprio su quest'ultimo tema è intervenuto, sul proprio canale YouTube, il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti che ha parlato in particolare di un nome che presto potrebbe scappare dalla disponibilità rossonera.

Le parole di Pellegatti su Cesc Fabregas: "C'è la voce che Cesc Fabregas sia vicino al Bayer Leverkusen e sembra sia destinato a lasciare il Como. Ve lo do per certo, Fabregas verrebbe subito se ci fosse un'offerta del Milan. Mi chiedo, dirigenza perché? Possiamo inserirci e cercare di portare a casa Fabregas. Qualcuno dirà che serve esperienza, ma nessuno degli allenatori che ha avuto successo con il Milan arrivava da squadra di prima fascia. Vogliono davvero tenere Conceiçao? Quando vedo il Como mi diverto. Io andrei su Fabregas, mi sembra perfetto per i dirigenti del Milan, perché se lo fanno scappare? Sarebbe molto entusiasta di venire al Milan. Non esiste farsi scappare Fabregas".