Pellegri al Milan, la Gazzetta: "Finalmente potrà giocare con l'idolo Ibra"

"Finalmente potrà giocare con l’idolo Ibra". Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando del giovane Pietro Pellegri, il quale è ormai a un passo dal Milan. L’attaccante ex Genoa è affascinato da quest’opportunità: non è un mistero, infatti, che abbia sempre avuto come idolo Ibrahimovic. Anche per quel fisico da Superman che gli ha permesso di bruciare le tappe di una carriera da record.