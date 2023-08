Pellegrino come Thiaw? La risposta dell'Argentino: "Ora voglio adattarmi"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Marco Pellegrino, al difensore rossonero è stato chiesto se gli piacerebbe seguire un exploit simile a quello vissuto da Malick Thiaw nella scorsa stagione. La sua risposta: "Vedremo... ora voglio adattarmi al meglio alla squadra. Sfrutterò tutto il tempo qua, poi raggiungeremo gli obiettivi. Per me è un grande salto in avanti, sono qui per ascoltare consigli, aumentare il minutaggio ed essere convocato".