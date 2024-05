Incontro Conte-Napoli a Torino: ci sarebbe il sì del tecnico. Nessun contatto con il Milan

Secondo quanto viene riportato dal sito di Alfredo Pedullà, noto giornalista esperto di mercato ospite fisso di Sportitalia, nel corso dell'ultimo weekend, e più precisamente nella giornata di sabato, ci sarebbe stato un incontro tra Antonio Conte e alcuni emissari del Napoli, orfani di Aurelio De Laurentiis. Il tecnico pugliese è uno dei nomi candidati a prendere il timone della panchina azzurra la prossima stagione. Secondo quanto filtra, a Conte sarebbe stato offerto un contratto da 6.5-7 milioni di euro più 2 di bonus che entrerebbero nella parte fissa a partire dalla seconda stagione.

Ora il pallone passa ad Aurelio De Laurentiis con il Napoli che, secondo l'indiscrezione, avrebbe incassato il sì di Antonio Conte. Tutti gli sforzi degli ex Campioni di Italia si dovrebbero concentrare sull'ex Juventus con gli altri candidati, da Stefano Pioli a Vincenzo Italiano, che passano in secondo pinao. Sulla possibilità che Antonio Conte possa andare al Milan, Pedullà sul suo sito scrive: "Nulla escludiamo, le cose cambiano da un giorno all’altro, ma fino ad oggi non risultano contatti".